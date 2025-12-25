TeamViewer Aktie
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades TeamViewer-Anteilen an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TeamViewer-Papier 9,47 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TeamViewer-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 055,966 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 5,89 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 214,36 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 37,86 Prozent.
Insgesamt war TeamViewer zuletzt 923,75 Mio. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26,25 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu TeamViewermehr Analysen
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
