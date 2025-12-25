TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades TeamViewer-Anteilen an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TeamViewer-Papier 9,47 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TeamViewer-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 055,966 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 5,89 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 214,36 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 37,86 Prozent.

Insgesamt war TeamViewer zuletzt 923,75 Mio. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at