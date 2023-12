TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 260,078 TeamViewer-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 378,41 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Papiers am 06.12.2023 auf 12,99 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,22 Prozent abgenommen.

Insgesamt war TeamViewer zuletzt 2,26 Mrd. Euro wert. Am 25.09.2019 wagte die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer TeamViewer-Aktie auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at