TecDAX-Papier Telefonica Deutschland-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Telefonica Deutschland gekostet

Wer vor Jahren in Telefonica Deutschland eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Telefonica Deutschland-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Telefonica Deutschland-Anteile bei 4,32 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Telefonica Deutschland-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 231,334 Telefonica Deutschland-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 406,34 EUR, da sich der Wert eines Telefonica Deutschland-Papiers am 13.09.2023 auf 1,76 EUR belief. Damit wäre die Investition 59,37 Prozent weniger wert.

Am Markt war Telefonica Deutschland jüngst 5,26 Mrd. Euro wert. Das Telefonica Deutschland-Papier wurde am 30.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Telefonica Deutschland-Aktie lag beim Börsengang bei 5,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at