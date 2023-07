TecDAX-Papier Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Telefonica Deutschland bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Telefonica Deutschland-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Telefonica Deutschland-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Telefonica Deutschland-Anteile 4,22 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica Deutschland-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 370,590 Telefonica Deutschland-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 765,27 EUR, da sich der Wert eines Telefonica Deutschland-Anteils am 19.07.2023 auf 2,43 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 42,35 Prozent.

Jüngst verzeichnete Telefonica Deutschland eine Marktkapitalisierung von 7,30 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Telefonica Deutschland-Papiers fand am 30.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Telefonica Deutschland-Aktie lag beim Börsengang bei 5,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at