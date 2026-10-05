United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Lukrative United Internet-Anlage?
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05.10.2026 10:03:43
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem United Internet-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,22 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das United Internet-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 494,560 United Internet-Anteilen. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 02.10.2026 11 909,00 EUR wert, da der Schlussstand 24,08 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,09 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von United Internet belief sich zuletzt auf 4,16 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|24,18
|0,58%
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