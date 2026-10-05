United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Lukrative United Internet-Anlage? 05.10.2026 10:03:43

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in United Internet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem United Internet-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,22 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das United Internet-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 494,560 United Internet-Anteilen. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 02.10.2026 11 909,00 EUR wert, da der Schlussstand 24,08 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,09 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von United Internet belief sich zuletzt auf 4,16 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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28.09.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
07.08.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 United Internet Buy UBS AG
24.06.26 United Internet Overweight Barclays Capital
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United Internet AG 24,18 0,58% United Internet AG

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