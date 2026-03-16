United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Lukratives United Internet-Investment?
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16.03.2026 10:04:12
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die United Internet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die United Internet-Aktie 19,05 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,249 United Internet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 26,34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,27 EUR wert. Mit einer Performance von +38,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von United Internet belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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