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United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Lukratives United Internet-Investment? 16.03.2026 10:04:12

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in United Internet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die United Internet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die United Internet-Aktie 19,05 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,249 United Internet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 26,34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,27 EUR wert. Mit einer Performance von +38,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von United Internet belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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