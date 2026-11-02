TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das United Internet-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des United Internet-Papiers betrug an diesem Tag 19,62 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 5,097 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (24,00 EUR), wäre das Investment nun 122,32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,32 Prozent vermehrt.

United Internet wurde am Markt mit 4,15 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at