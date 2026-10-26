United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Lohnende United Internet-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in United Internet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

United Internet-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27,72 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 360,750 United Internet-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 672,44 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 23.10.2026 auf 24,04 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,28 Prozent.

United Internet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,16 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des United Internet-Papiers lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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