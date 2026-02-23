TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Internet gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der United Internet-Aktie statt. Der Schlusskurs des United Internet-Papiers betrug an diesem Tag 20,73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,824 United Internet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 27,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,21 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,21 Prozent angewachsen.

Am Markt war United Internet jüngst 4,70 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at