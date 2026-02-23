United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
United Internet-Anlage im Blick 23.02.2026 10:04:23

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Internet gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der United Internet-Aktie statt. Der Schlusskurs des United Internet-Papiers betrug an diesem Tag 20,73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,824 United Internet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 27,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,21 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,21 Prozent angewachsen.

Am Markt war United Internet jüngst 4,70 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu United Internet AG

mehr Analysen
10.02.26 United Internet Buy UBS AG
15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 27,34 0,51% United Internet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen