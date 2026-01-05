United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Lohnende United Internet-Anlage?
|
05.01.2026 10:03:53
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden United Internet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,68 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 280,269 United Internet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 909,19 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 02.01.2026 auf 28,22 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 20,91 Prozent gleich.
United Internet wurde am Markt mit 4,88 Mrd. Euro bewertet. Der United Internet-Börsengang fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu United Internet AGmehr Analysen
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
