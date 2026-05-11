United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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United Internet-Anlage unter der Lupe 11.05.2026 10:04:47

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die United Internet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,04 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 475,285 United Internet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 395,44 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23,95 Prozent gestiegen.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,51 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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