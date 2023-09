TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes United Internet-Investment eingefahren

Investoren, die vor Jahren in United Internet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der United Internet-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen United Internet-Anteile letztlich bei 22,59 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,427 United Internet-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2023 78,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,84 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 21,03 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte United Internet einen Börsenwert von 3,08 Mrd. Euro. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines United Internet-Anteils auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at