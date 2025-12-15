TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit United Internet-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die United Internet-Aktie bei 50,60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in United Internet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,976 United Internet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,33 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 12.12.2025 auf 24,96 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 49,33 EUR, was einer negativen Performance von 50,67 Prozent entspricht.

United Internet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,31 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Damals wurde der erste Kurs der United Internet-Aktie bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at