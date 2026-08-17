United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Langfristige Investition
|
17.08.2026 10:04:12
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet
United Internet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,61 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hat, hat nun 28,082 Anteile im Depot. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 14.08.2026 689,13 EUR wert, da der Schlussstand 24,54 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,09 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 4,24 Mrd. Euro. Der United Internet-Börsengang fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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