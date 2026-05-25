TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 25.05.2021 wurde die United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die United Internet-Anteile bei 34,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,902 United Internet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 26,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 760,12 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23,99 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 4,55 Mrd. Euro. United Internet-Papiere wurden am 23.03.1998 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der United Internet-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at