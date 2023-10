TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in United Internet bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Internet-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,42 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die United Internet-Aktie investierten, hätten nun 299,222 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2023 auf 20,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 110,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,90 Prozent verringert.

United Internet war somit zuletzt am Markt 3,53 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der United Internet-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Der Erstkurs des United Internet-Anteils belief sich damals auf 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at