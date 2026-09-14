VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Investmentbeispiel 14.09.2026 10:03:41

TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers betrug an diesem Tag 4,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 212,766 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 595,74 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 11.09.2026 auf 31,00 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 6 595,74 EUR, was einer positiven Performance von 559,57 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte VERBIO Vereinigte BioEnergie einen Börsenwert von 1,98 Mrd. Euro. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils lag damals bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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