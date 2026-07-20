VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Frühes Investment 20.07.2026 10:04:24

TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie betrug an diesem Tag 5,25 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hat, hat nun 1 906,214 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2026 61 151,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,08 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 511,51 Prozent.

VERBIO Vereinigte BioEnergie erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,05 Mrd. Euro. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie auf 15,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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