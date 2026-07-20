VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Frühes Investment
|
20.07.2026 10:04:24
TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie betrug an diesem Tag 5,25 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hat, hat nun 1 906,214 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2026 61 151,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,08 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 511,51 Prozent.
VERBIO Vereinigte BioEnergie erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,05 Mrd. Euro. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie auf 15,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
10:04
|TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich freundlich (finanzen.at)