VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Profitables VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment?
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22.06.2026 10:04:20
TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren eingefahren
Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 177,305 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2026 gerechnet (31,50 EUR), wäre die Investition nun 5 585,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 458,51 Prozent.
Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich jüngst auf 2,02 Mrd. Euro. Am 16.10.2006 fand der erste Handelstag des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers bei 15,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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