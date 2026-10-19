VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Langfristige Anlage 19.10.2026 10:04:18

TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2025 wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile 13,28 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,530 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (29,84 EUR), wäre die Investition nun 224,70 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +124,70 Prozent.

Jüngst verzeichnete VERBIO Vereinigte BioEnergie eine Marktkapitalisierung von 1,91 Mrd. Euro. Am 16.10.2006 wagte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 15,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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