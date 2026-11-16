VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Lohnender VERBIO Vereinigte BioEnergie-Einstieg? 16.11.2026 10:03:29

TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,18 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 58,207 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (23,70 EUR), wäre das Investment nun 1 379,51 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,95 Prozent.

Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 1,52 Mrd. Euro wert. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils lag damals bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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