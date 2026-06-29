VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Rentables VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment?
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29.06.2026 10:03:53
TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.06.2025 wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile bei 12,31 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 812,348 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 745,74 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 26.06.2026 auf 28,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 127,46 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 1,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers belief sich damals auf 15,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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