VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Lohnende VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition?
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06.07.2026 10:03:54
TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 36,39 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,748 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,58 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils am 03.07.2026 auf 30,78 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 15,42 Prozent.
VERBIO Vereinigte BioEnergie wurde am Markt mit 1,97 Mrd. Euro bewertet. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie lag beim Börsengang bei 15,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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