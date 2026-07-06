VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Lohnende VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition? 06.07.2026 10:03:54

TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 36,39 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,748 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,58 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils am 03.07.2026 auf 30,78 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 15,42 Prozent.

VERBIO Vereinigte BioEnergie wurde am Markt mit 1,97 Mrd. Euro bewertet. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie lag beim Börsengang bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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