VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Lohnendes VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment? 09.11.2026 10:03:46

TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,69 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,943 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 390,32 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 06.11.2026 auf 26,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +290,32 Prozent.

Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 1,67 Mrd. Euro wert. Der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Börsengang fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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