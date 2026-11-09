VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Lohnendes VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,69 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,943 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 390,32 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 06.11.2026 auf 26,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +290,32 Prozent.
Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 1,67 Mrd. Euro wert. Der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Börsengang fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 15,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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