TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 42,78 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investierten, hätten nun 23,375 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (30,38 EUR), wäre die Investition nun 710,14 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 28,99 Prozent.

Zuletzt verbuchte VERBIO Vereinigte BioEnergie einen Börsenwert von 1,94 Mrd. Euro. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers wurde der Erstkurs mit 15,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at