VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investmentbeispiel 26.10.2026 10:04:08

TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier investiert hätte, befänden sich nun 29,412 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 837,65 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 23.10.2026 auf 28,48 EUR belief. Mit einer Performance von -16,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 1,82 Mrd. Euro wert. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers bei 15,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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