TecDAX-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in ADTRAN von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ADTRAN-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,41 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,900 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27,00 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 15.11.2023 auf 5,51 USD belief. Mit einer Performance von -73,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 436,65 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at