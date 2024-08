TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 9,99 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 100,150 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 694,54 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 28.08.2024 auf 16,92 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 69,45 Prozent vermehrt.

Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 1,95 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Der Erstkurs der AIXTRON SE-Aktie lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at