AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|AIXTRON SE-Investment
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18.06.2026 10:04:37
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades AIXTRON SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,32 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,298 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 60,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,89 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,89 Prozent zugenommen.
Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 6,87 Mrd. Euro beziffert. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der AIXTRON SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 3,03 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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