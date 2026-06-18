TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AIXTRON SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AIXTRON SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,32 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,298 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 60,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,89 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,89 Prozent zugenommen.

Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 6,87 Mrd. Euro beziffert. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der AIXTRON SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at