22.01.2026 10:03:51

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

AIXTRON SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AIXTRON SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,042 AIXTRON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,08 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 21.01.2026 auf 21,17 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 49,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 2,15 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Anteile wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AIXTRON SE

21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AIXTRON SE 20,57 -0,63% AIXTRON SE

