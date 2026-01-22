TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

AIXTRON SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AIXTRON SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,042 AIXTRON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,08 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 21.01.2026 auf 21,17 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 49,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 2,15 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Anteile wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at