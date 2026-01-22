AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Rentable AIXTRON SE-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
AIXTRON SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AIXTRON SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,042 AIXTRON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,08 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 21.01.2026 auf 21,17 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 49,08 Prozent.
Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 2,15 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Anteile wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,57
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.