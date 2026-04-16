TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,11 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,896 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.04.2026 419,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 319,10 Prozent gesteigert.

Alle AIXTRON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,97 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at