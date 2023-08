TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingefahren

Vor Jahren AIXTRON SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem AIXTRON SE-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das AIXTRON SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 905,797 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,29 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 31 965,58 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 219,66 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 3,96 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines AIXTRON SE-Anteils lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at