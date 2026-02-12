AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AIXTRON SE-Performance 12.02.2026 10:03:36

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie Anlegern gebracht.

Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 3,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 33,356 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 737,49 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 637,49 Prozent.

AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 2,53 Mrd. Euro wert. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten