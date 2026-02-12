TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie Anlegern gebracht.

Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 3,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 33,356 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 737,49 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 637,49 Prozent.

AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 2,53 Mrd. Euro wert. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at