AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|AIXTRON SE-Performance
|
12.02.2026 10:03:36
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 3,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 33,356 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 737,49 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 637,49 Prozent.
AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 2,53 Mrd. Euro wert. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29