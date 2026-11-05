TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem AIXTRON SE-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,74 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 360,490 AIXTRON SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 32,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 564,53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,65 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 3,86 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Anteile wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers belief sich damals auf 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at