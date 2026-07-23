AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|AIXTRON SE-Anlage unter der Lupe
|
23.07.2026 10:03:24
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingebracht
Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,21 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 471,476 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 41,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 632,25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,32 Prozent zugenommen.
Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 5,19 Mrd. Euro beziffert. Am 06.11.1997 wagte die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.07.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.07.26
|AIXTRON technology powers Malaysia’s next semiconductor chapter (EQS Group)
|
23.07.26
|AIXTRON-Technologie unterstützt nächsten Entwicklungsschritt von Malaysias Halbleiterindustrie (EQS Group)
|
22.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)