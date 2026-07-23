TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,21 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 471,476 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 41,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 632,25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,32 Prozent zugenommen.

Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 5,19 Mrd. Euro beziffert. Am 06.11.1997 wagte die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at