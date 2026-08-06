AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Frühes Investment 06.08.2026 10:03:55

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AIXTRON SE-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem AIXTRON SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,98 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 77,071 AIXTRON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 947,21 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 05.08.2026 auf 38,24 EUR belief. Mit einer Performance von +194,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 4,70 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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