TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,40 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,944 AIXTRON SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (37,92 EUR), wäre die Investition nun 263,33 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 163,33 Prozent.

AIXTRON SE wurde am Markt mit 4,11 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des AIXTRON SE-Anteils fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AIXTRON SE-Aktie lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at