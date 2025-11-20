TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AIXTRON SE-Aktien gewesen.

Am 20.11.2015 wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,23 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 138,255 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 2 433,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 143,33 Prozent erhöht.

AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

