AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives AIXTRON SE-Investment? 20.11.2025 10:04:01

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AIXTRON SE-Aktien gewesen.

Am 20.11.2015 wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,23 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 138,255 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 2 433,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 143,33 Prozent erhöht.

AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten