TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das AIXTRON SE-Papier bei 23,01 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,346 AIXTRON SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (37,30 EUR), wäre die Investition nun 162,10 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 162,10 EUR, was einer positiven Performance von 62,10 Prozent entspricht.

Insgesamt war AIXTRON SE zuletzt 4,71 Mrd. Euro wert. Am 06.11.1997 wagte die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der AIXTRON SE-Aktie lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at