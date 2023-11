TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,96 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 40,064 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.11.2023 gerechnet (26,02 EUR), wäre das Investment nun 1 042,47 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,25 Prozent.

Am Markt war AIXTRON SE jüngst 2,98 Mrd. Euro wert. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines AIXTRON SE-Anteils lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at