TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AIXTRON SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.04.2016 wurde die AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 259,376 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 37,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85 042,93 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 750,43 Prozent vermehrt.

AIXTRON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,83 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at