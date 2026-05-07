AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Profitabler AIXTRON SE-Einstieg? 07.05.2026 10:03:46

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.05.2016 wurde das AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,15 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,091 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.05.2026 1 203,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,96 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 103,57 Prozent zugenommen.

AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 5,80 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AIXTRON SE-Aktie lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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