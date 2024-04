TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.04.2021 wurde die AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,763 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2024 auf 22,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 227,42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,74 Prozent vermehrt.

AIXTRON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,55 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at