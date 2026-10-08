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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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AIXTRON SE-Investment im Blick 08.10.2026 10:03:23

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AIXTRON SE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AIXTRON SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AIXTRON SE-Papier bei 33,01 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30,294 AIXTRON SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 152,68 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 07.10.2026 auf 38,05 EUR belief. Mit einer Performance von +15,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 4,44 Mrd. Euro. Die AIXTRON SE-Aktie wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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