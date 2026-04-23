AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Rentabler AIXTRON SE-Einstieg?
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23.04.2026 10:03:25
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 23.04.2023 wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AIXTRON SE-Papier bei 28,01 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 35,702 AIXTRON SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 46,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 664,41 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 66,44 Prozent.
Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 5,10 Mrd. Euro. Die AIXTRON SE-Aktie wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der AIXTRON SE-Aktie lag damals bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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