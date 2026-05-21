TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2023 wurde das AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,84 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 346,741 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 18 210,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,11 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für AIXTRON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 5,64 Mrd. Euro. Der AIXTRON SE-Börsengang fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at