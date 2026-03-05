AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Investmentbeispiel
|
05.03.2026 10:03:31
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AIXTRON SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,63 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,013 AIXTRON SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.03.2026 182,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,41 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,86 Prozent angezogen.
AIXTRON SE wurde am Markt mit 3,26 Mrd. Euro bewertet. Am 06.11.1997 wagte die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
