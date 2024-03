TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,51 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 350,754 AIXTRON SE-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.03.2024 8 874,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,30 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,26 Prozent eingebüßt.

Alle AIXTRON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,89 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wagte die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at