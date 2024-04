TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet

Am 18.04.2023 wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,10 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das AIXTRON SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,436 AIXTRON SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 21,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,81 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -26,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 2,50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Papiere fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines AIXTRON SE-Anteils lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at