TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes ATOSS Software-Investment abgeworfen

Bei einem frühen ATOSS Software-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ATOSS Software-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 155,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,452 ATOSS Software-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 218,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 409,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,97 Prozent zugenommen.

Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,74 Mrd. Euro beziffert. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at